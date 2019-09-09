Тайсон Фьюри: я смог бы одолеть Усика одной рукой

Боксер выразил уверенность, что при любом раскладе уложил бы Усика «спать». По его словам, украинский боец мало занимает его мысли.

«Вероятно, я бы одолел его одной рукой, а другую могут привязать за спину. Можете даже выбрать, какой рукой мне с ним драться — правой или левой», — предложил спортсмен.

На профессиональном ринге Тайсон Фьюри провел 29 боев. Одна ничья и 28 восемь побед — таков его результат. Следующая схватка со шведом Отто Уаллином назначена на 14 сентября.