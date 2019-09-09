Тайсон Фьюри: я смог бы одолеть Усика одной рукой
Британо-ирландский тяжеловес Тайсон Фьюри оценил свои перспективы в схватке с бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком. Бойца процитировала «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
Боксер выразил уверенность, что при любом раскладе уложил бы Усика «спать». По его словам, украинский боец мало занимает его мысли.
«Вероятно, я бы одолел его одной рукой, а другую могут привязать за спину. Можете даже выбрать, какой рукой мне с ним драться — правой или левой», — предложил спортсмен.
На профессиональном ринге Тайсон Фьюри провел 29 боев. Одна ничья и 28 восемь побед — таков его результат. Следующая схватка со шведом Отто Уаллином назначена на 14 сентября.