Тайгер Вудс отказался от участия в гольф-серии LIV Golf

Американский спортсмен Тайгер Вудс отказался участвовать в гольф-серии LIV Golf, которая запланирована в Саудовской Аравии. Об этом написало издание Associated Press.

Журналисты сообщают, что пятнадцатикратный победитель турниров серии «Мэйджор» по гольфу тем самым утратил шанс выиграть 800 миллионов долларов, сообщила «Политика сегодня».

В июне этого года стало известно, что Вудс обрел статус третьего в истории спортсмена с состоянием более одного миллиарда долларов.