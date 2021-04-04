Сыну Кости Цзю предложили миллион долларов за бой

Сыну бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю предложили бой на миллион долларов. Об этом сообщил Boxing Scene.

Соперником Тимы Цзю должны были назначить австралийца Майкла Зерафа. Однако спортсмен не дал согласия на поединок.

По словам промоутера Зерафы Брайана Амартуды, Цзю избегает встречи с его клиентом.

«Разговоры о чемпионском титуле Тима весьма причудливы, так почему бы не встретиться с лучшими в Австралии? Если Тим думает, что он уровнем выше, то пусть выходит на бой», — заявил Амартуда.

Он напомнил, что накануне Цзю-младший дрался с 36-летним боксером Деннисом Хоганом, которого недавно отправили в жесткий нокаут и который проиграл два поединка подряд. К тому же, у ирландца была серьезная травма.

Цзю-младший нокаутировал Хогана 31 марта и досрочно победил. Теперь он претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). После боя боксер заявил о желании проводить международные поединки и поставил себе первоочередной задачей добиться мирового признания, а не завоевание титулов чемпиона мира.

Спортсмен выходил на профессиональный ринг 18 раз и одержал 18 побед, из которых 14 — нокаутом.

Тиме Цзю 26 лет, он живет и тренируется в Австралии. Боксер, выступающий в первой средней и средней весовых категориях, дебютировал в профессионалах в 2016 году. Цзю-младший входит в топ-20 лучших суперполусредневесов всего мира.