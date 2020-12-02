Сын Шумахера стал партнером россиянина по команде «Формулы-1»

Сын известного гонщика и семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик дебютирует за «Хаас» в «Формуле-1». Он подписал с командой контракт. Теперь спортсмен станет напарником россиянина Никиты Мазепина.

Информация об этом появилась на официальном сайте «Формулы-1».

«Мы счастливы объявить о подписании контракта с Миком. Я твердо убежден в том, что Мик заслужил попробовать свои силы в „Формуле-1“ благодаря результатам», — сказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Шумахер прокомментировал объявление и заявил, что он очень счастлив. Юный гонщик также поблагодарил своих родителей за любовь и признался, что он в долгу перед ними. Сын Шумахера — чемпион европейской «Формулы-3».

Накануне контракт с «Хаасом» подписал российский пилот Никита Мазепин. Спортсмен перешел из картинга в автомобили пять лет назад. Выступать за американскую команду россиянин начнет уже в 2021 году.

Также известно, что нынешние пилоты команды француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен не продлили контракты и по окончании сезона уйдут из «Хааса».