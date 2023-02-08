Спорт 08 февраля 2023, 15:14 Сын Роналдиньо Жоао Мендеш де Ассис Морейра подпишет контракт с ФК «Барселона»

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Футбольный клуб «Барселона» готовится подписать контракт с футболистом Жоао Мендешем де Ассисом Морейра, сыном известного Роналдиньо. Об этом сообщил RT со ссылкой на RAC1.

Спортсмен пошел по стопам отца. Роналдиньо играл за ФК «Барселона» на протяжении пяти лет. В эти годы он стал золотым призером Лиги чемпионов. А также дважды был победителем чемпионата и Суперкубока Испании.

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«Барселона» — часть моей жизни. Теперь я буду присутствовать в клубе ещё больше, потому что мой сын переходит в академию. У меня много друзей здесь, включая Хави. Надеюсь, команда сможет выиграть Ла Лигу», — сказал Роналдиньо.

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Напомним, Жоао Мендешу де Ассису Морейра 17 лет. Он расторг контракт с «Крузейро» и прошел просмотр в «Барселону». Сын Роналдиньо играет на позиции нападающего.