Спорт 22 ноября 2022, 01:17 Сын президента Либерии забил гол за сборную США на ЧМ-2022 в Катаре Тимоти Веа отличился в матче сборной США с командой Уэльса на чемпионате мира по футболу Википедия

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Тимоти Веа, сын президента Либерии, забил гол во время игры против команды Уэльса на чемпионате мира по футболу в Катаре. Он выступает за сборную США. В результате встреча закончилась со счетом 1:1.

Форвард сборной США Веа отметился голом во ворота противника на 36-й минуте встречи. Британцам удалось избежать поражения за восемь минут до конца основного времени матча. Со стороны Уэльса на 82-й минуте пенальти забил Гарет Бэйл.

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Президент Либерии Джордж Веа тоже был футболистом, в 1995 году его признали лучшим игроком года по версии ФИФА и лучшим футболистом в Европе. В том же году он стал обладателем приза «Золотой мяч». Джордж Веа — единственный представитель африканского континента, который завоевывал этот трофей.

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После завершения футбольной карьеры Джордж Веа занялся политической деятельностью. В декабре 2017 года он стал 25 президентом Либерии.

Накануне национальная сборная Эквадора одержала победу над командой Катара в первом матче чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча завершилась со счетом 2:0.