Сын Овечкина впервые пришел на матч отца. Видео

Сын хоккеиста Александра Овечкина впервые посмотрел на игру папы. Сергей вместе с мамой Анастасией Шубской следили за матчем между «Вашингтоном» и «Коллорадо». Игра прошла на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне.

О важном событии в жизни семьи Шубская сообщила в своем Instagram.

«Впервые на папиной игре», — написала супруга спортсмена.

Анастасия опубликовала не только фото, но и видео. На кадрах видно, что Овечкин на секунду подъехал к жене и сыну и помахал ему. На годовалом Сергее была надета футболка с «8» (номер, под которым играет Александр) и надписью «Оvi Jr», что значит — Овечкин-младший.

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Однако поддержка семьи никак не повлияла на результат команды российского хоккеиста. «Вашингтон» проиграл «Колорадо» со счетом 3:6.

Сам Овечкин забросил в ворота соперника шайбу, отличился голевой передачей и принял участие в результативной атаке, но этого оказалось недостаточно для победы. Ведь в начале игры голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби пропустил три шайбы. После этого его заменил Илья Самсонов. Он отразил 19 бросков из 21. Этот матч открыл регулярный чемпионат НХЛ.