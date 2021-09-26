Сын легенды НБА Майкла Джордана напал на врача в больнице

Сына легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана задержала полиция в штате Аризона. Джеффри Джордана обвинили в нападении на медика в больнице, куда его после посиделки в баре доставили с травмой головы. Об этом сообщил канал CBS Sports.

Джордан-младший за одни сутки умудрился дважды обратить на себя внимание полиции города Скоттсдейл. В первый раз — когда они срочно отвезли его в больницу из мексиканского коктейль-бара Casa Amigos, где он поскользнулся и ударился затылком о стол. А затем им пришлось возвращаться в больницу, чтобы задержать его. Предположительно, когда Джордану оказывали помощь, он напал на медработника.

Теперь 32-летнему Джеффри предъявлены обвинения в нападении на работника больницы с отягчающими обстоятельствами. Полицейские доставили его в тюрьму, но не прошло и часа, как отпустили.

Джеффри Джордан тоже пробовал себя в баскетболе, но на фоне феноменальных успехов отца его достижения ограничились успешными выступлениями за команду колледжа. Сейчас он возглавляет отдел цифровых инноваций компании Jordan Brand, а в прошлом году стал соучредителем консалтинговой фирмы Jordan Avakian Group в Чикаго.

Ранее Майкл Джордан заработал шесть миллионов евро благодаря переходу аргентинского футболиста Лионеля Месси в парижский клуб ПСЖ.