Сын Кости Цзю выиграл на соревнованиях WBO Global и WBO Asia Pacific по боксу

Боксер Тим Цзю завоевал чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Сын двукратного чемпиона Европы Кости Цзю в заключительной схватке одолел японского боксера Такеши Иноуэ, написало ИА Nation News.

Поединок между боксерами проходил в австралийском городе Голд-Косте и закончился победой Цзю по единогласному решению судей. Спортсмену удалось отправить своего соперника в нокдаун в 12-м раунде.

Всего Тим за свою карьеру одержал 20 побед и не допустил ни одного поражения. Сейчас он является претендентом на титул WBO в первом среднем весе, который носит Брайан Кастаньо.