Сын капитана «Ак Барса» эффектно забросил шайбу из-за спины. Видео
Эффектный буллит 16-летнего хоккеиста Артура Зарипова привел в восторг фанатов. «РЕН ТВ» поделился кадрами красивого финта.
На кадрах видно, что хоккеист изящно забросил шайбу из-за спины, обманув голкипера. Болельщики успели окрестить красивый гол «броском века».
По данным ИА Nation News, юный хоккеист является сыном капитана команды «Ак Барс» Даниса Зарипова. Отмечается, что юноша только начинает путь в профессиональном спорте и подобные трюки говорят о больших перспективах столь молодого игрока.