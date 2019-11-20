  • Сын капитана «Ак Барса» эффектно забросил шайбу из-за спины. Видео

    20 ноября 2019, 17:12

    Артур Блянихов

    Эффектный буллит 16-летнего хоккеиста Артура Зарипова привел в восторг фанатов. «РЕН ТВ» поделился кадрами красивого финта.

    На кадрах видно, что хоккеист изящно забросил шайбу из-за спины, обманув голкипера. Болельщики успели окрестить красивый гол «броском века».

    По данным ИА Nation News, юный хоккеист является сыном капитана команды «Ак Барс» Даниса Зарипова. Отмечается, что юноша только начинает путь в профессиональном спорте и подобные трюки говорят о больших перспективах столь молодого игрока.