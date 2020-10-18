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    18 октября 2020, 17:00

    Сын Черчесова получил коленом в голову во время матча и попал в больницу

    Андрей Иванов

    Станислав Черчесов-младший во время футбольного матча получил травму и угодил в больницу. Ему попали коленом в голову. Сын наставника национальной сборной выступает за команду «Олимп-Долгопрудный», которая играет в ПФЛ.

    «Он уехал в больницу, находится в сознании. Мы не знаем, что с ним, поскольку обследования еще не было», — рассказали ТАСС в пресс-службе клуба.

    Травму вратарь Черчесов-младший получил во время матча 12-го тура ПФЛ с московской «Родиной». В клубе добавили, что после удара он находился в сознании.

    25-летний футболист ранее играл за пермский «Амкар», московское «Динамо», калининградскую «Балтику» и новороссийский «Черноморец».