Сычев пожаловался на угрозу переломать колени от экс-президента «Спартака». А теперь ответит перед полицией

Экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиненко написал в полицию заявление на бывшего нападающего клуба Дмитрия Сычева, обвинив спортсмена в клевете. Об этом Червиненко сообщил РИА «Новости».

Сычев, который играл за красно-белых, в ноябре рассказал в подкасте на YоuТubе, что Червиненко угрожал переломать ему колени, если он не подпишет контракт с клубом.

Бывший владелец «Спартака» рассказал, что решил написать на бывшего подопечного заявление в полицию.

«Он не извинился за свои сказки, которые нес в YouTube. <…> Статью ввели за клевету, врать теперь в интернете нельзя. Пусть полиция разбирается», — сказал Червиненко.

По словам экс-владельца клуба, заявление написано около недели назад. Сейчас этим вопросом занимаются юристы. Червиненко заявил, что полиции еще предстоит найти Сычева, так как в Москве у него нет ни прописки, ни регистрации, ни автомобиля.

«По московским меркам он бомж», — сказал бывший владелец «Спартака».

Червиненко занимал пост президента «Спартака» в 2002–2003 годах. Сычев выступал за столичную команду в 2002 году.

Он добавил, что теперь ему не нужны публичные извинения от Сычева.

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