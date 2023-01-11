Спорт 11 января 2023, 15:08 Свыше тысячи тренировок проведут в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Спорт в каждый двор»

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В Нижнем Новгороде в рамках проекта «Спорт в каждый двор» проведут свыше одной тысячи тренировок. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

Проект «Спорт в каждый двор» стартовал в августе 2022 года. В городском Департаменте физической культуры и спорта заметили, что проект пользуется большой популярностью среди местных жителей.

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«Тренировки проводятся в любое время года. Этой зимой занятия по катанию на коньках проводятся на катках. С наступлением теплой погоды тренировочные программы будут включать занятия по общефизической подготовке, единоборствам и по некоторым игровым видам спорта», — обратил внимание директор департамента Антон Ермаков.

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