Свыше 300 спортсменов приняли участие в первенстве Санкт-Петербурга по фехтованию | 360°

Спорт

03 ноября 2022, 19:03

Свыше 300 спортсменов приняли участие в первенстве Санкт-Петербурга по фехтованию

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Первенство Санкт-Петербурга по фехтованию подошло к концу. В нем приняли участие свыше 300 спортсменов, чей возраст не превышает 21 года. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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В соревновании сразились 14 мужских и 10 женских команд. Среди молодых людей-рапиристов первое место заняла команда спортивной школы «Спартак», а среди девушек — ученицы школы Красносельского района. В соревнованиях саблистов первое место заняла команда спортивной школы «Комета».

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