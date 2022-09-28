Свыше 200 пловцов примут участие в чемпионате и первенстве Ямала | 360°

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Общество
28 сентября 2022, 15:59
Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов
Эксклюзив
28 сентября 2022, 15:55
Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
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Знаменитости
28 сентября 2022, 15:46
Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины
Мир
28 сентября 2022, 15:39
Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру
Подмосковье
28 сентября 2022, 15:36
Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе
Важное
28 сентября 2022, 15:36
Власти Запорожской области попросили Путина рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав РФ
Армия
28 сентября 2022, 15:33
Портал «Объясняем.рф» объяснил отсутствие мобилизации срочников
Подмосковье
28 сентября 2022, 15:31
Почти 800 крыш отремонтировали в Подмосковье с начала года
Спецоперация
28 сентября 2022, 15:28
Украинские военные атаковали гостиницу в Херсоне