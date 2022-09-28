Свыше 200 пловцов примут участие в чемпионате и первенстве Ямала | 360°

Спорт 28 сентября 2022, 11:56 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 200 пловцов примут участие в чемпионате и первенстве Ямала

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В Тарко-Сале пройдет чемпионат и первенство Ямала по плаванию. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

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По данным информагентства, соревнования проведут в бассейне «Пуровский». На чемпионат приедут пловцы из всех районов ЯНАО. Всего в состязаниях примут участие более 200 спортсменов.

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