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    11 января 2022, 17:31

    Свыше 20 предложений о переходе получил Мурило

    Артур Блянихов

    Агентство TFM Agency, которое представляет интересы хавбека «Локо» Мурило, прокомментировало ситуацию с возможным трансфером футболиста. Об этом написал Sport24.

    «Мурило получил предложения от более чем 20 клубов за последние недели — каждый день мы получаем новое», — цитирует агентство «Газета.ru».

    В TFM Agency затруднились предсказать, в какую команду уйдет футболист, поскольку руководство «железнодорожников» должно принять какое-то из предложений.