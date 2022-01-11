Свыше 20 предложений о переходе получил Мурило

Агентство TFM Agency, которое представляет интересы хавбека «Локо» Мурило, прокомментировало ситуацию с возможным трансфером футболиста. Об этом написал Sport24.

«Мурило получил предложения от более чем 20 клубов за последние недели — каждый день мы получаем новое», — цитирует агентство «Газета.ru».

В TFM Agency затруднились предсказать, в какую команду уйдет футболист, поскольку руководство «железнодорожников» должно принять какое-то из предложений.