Спорт 21 февраля 2023, 22:23 Свыше 15 команд зарегистрировались на участие в Кубке губернатора ЯНАО

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На участие в традиционных соревнованиях на Кубок губернатора Ямала зарегистрировались 19 команд. В нем примут участие оленеводы из Ямальского, Тазовского, Надымского, Приуральского, Красноселькупского и Шурышкарского районов. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Соревнование проведут в честь Дня оленевода в Надыме. Праздничные мероприятия продлятся 25 и 26 февраля.

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Спортсмены примут участие в гонках на оленьих упряжках, метании тынзяна на хорей, национальной борьбе, перетягивании палки, прыжках через нарты, тройном национальном прыжке и лыжной эстафете.

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