Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал предстоящий матч с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира в Мексике. Спортсмена процитировала «Газета.ru».

«Своего рода шанс отомстить. Я должен учиться у лучших, то есть у Рафаэля, Роджера, Новака, Энди», — перечислил Медведев.

Он заметил, что когда эти игроки проигрывали в тяжелом матче, то пытались отомстить. Иногда у них получалось это сделать, а иногда нет.

Уточняется, что в четвертьфинале Медведев победил японца Йосихито Нисиоку. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.