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    09 ноября 2020, 10:43

    Священник назвал лицемерами мужчин, издевающихся над Дзюбой после интимного видео

    Артур Блянихов

    Священник Павел Островский обсудил с сайтом kp.ru скандал вокруг футболиста Артема Дзюбы, возникший после того, как в Сеть попало видео, на котором спортсмен занимается самоудовлетворением.

    Островский напомнил, что около 75% мужчин изменяют своим женам, поэтому люди, которые издеваются над Дзюбой после случившегося, являются, по мнению священника, лицемерами.

    «Единицы из мужчин никогда не мастурбировали в своей жизни. И никому бы не захотелось, чтобы кто-то увидел бы их за этим нецензурным занятием», — заметил собеседник издания.