Священник назвал лицемерами мужчин, издевающихся над Дзюбой после интимного видео

Островский напомнил, что около 75% мужчин изменяют своим женам, поэтому люди, которые издеваются над Дзюбой после случившегося, являются, по мнению священника, лицемерами.

«Единицы из мужчин никогда не мастурбировали в своей жизни. И никому бы не захотелось, чтобы кто-то увидел бы их за этим нецензурным занятием», — заметил собеседник издания.