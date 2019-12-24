Светлана Журова назвала решение WADA дискриминацией

«Наш Олимпийский комитет рассматривает произошедшее как нарушение Олимпийской хартии по поводу национального флага и выступлений на Играх. Именно это является зоной ответственности для ОКР, потому что чемпионаты мира, Кубки мира и Европы — это иная зона ответственности. В Олимпийской хартии написано, что дискриминация по национальному признаку недопустима, а получается, что именно такого рода дискриминация и идет сейчас по отношению к отечественным „чистым“ атлетам», — сказала Журова.

Она заявила, что необходимо обратиться в Спортивный арбитражный суд. Причем призвала не затягивать с этим, на случай, если придется работать по каждому спортсмену отдельно, как это было с Ефимовой в 2016 году, написала «Газета.ru».