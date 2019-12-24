Светлана Журова назвала решение WADA дискриминацией
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной думы Светлана Журова назвала решение WADA об отстранении наших спортсменов «дискриминацией», сообщило сетевое издание Sport24.
«Наш Олимпийский комитет рассматривает произошедшее как нарушение Олимпийской хартии по поводу национального флага и выступлений на Играх. Именно это является зоной ответственности для ОКР, потому что чемпионаты мира, Кубки мира и Европы — это иная зона ответственности. В Олимпийской хартии написано, что дискриминация по национальному признаку недопустима, а получается, что именно такого рода дискриминация и идет сейчас по отношению к отечественным „чистым“ атлетам», — сказала Журова.
Она заявила, что необходимо обратиться в Спортивный арбитражный суд. Причем призвала не затягивать с этим, на случай, если придется работать по каждому спортсмену отдельно, как это было с Ефимовой в 2016 году, написала «Газета.ru».