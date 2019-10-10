Светлана Хоркина поздравила российских гимнастов с исторической победой

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, гимнастка Светлана Хоркина поделилась радостью за сборную гимнастов. Мужчины завоевали золото в командном турнире чемпионата мира в Штутгарте. В составе сборной выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович (Владислав Поляшов — запасной).

«Вчерашняя победа стала историей. Мы столько лет ждали этой золотой медали! Очень счастлива за этих мальчишек и рада за тренеров, которые очень долго шли к этой победе», — рассказала Хоркина.

Также спортсменка пожелала гимнастам успехов на Олимпиаде 2020 в Токио.