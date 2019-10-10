Светлана Хоркина поздравила российских гимнастов с исторической победой
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поздравила российскую мужскую сборную по спортивной гимнастике. Гимнасты впервые взяли золото на чемпионате мира, сообщило ИА НСН.
Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, гимнастка Светлана Хоркина поделилась радостью за сборную гимнастов. Мужчины завоевали золото в командном турнире чемпионата мира в Штутгарте. В составе сборной выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович (Владислав Поляшов — запасной).
«Вчерашняя победа стала историей. Мы столько лет ждали этой золотой медали! Очень счастлива за этих мальчишек и рада за тренеров, которые очень долго шли к этой победе», — рассказала Хоркина.
Также спортсменка пожелала гимнастам успехов на Олимпиаде 2020 в Токио.