Спорт 11 ноября 2022, 12:14 Свечников оказался на третьем месте в гонке снайперов НХЛ Хоккеист Свечников забил 11 шайб в 14 матчах НХЛ Википедия

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Матч регулярного чемпионата НХЛ между командами «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз» состоялся в ночь на 11 ноября по московскому времени. Он закончился победой «Харрикейнз» со счетом 7:2. Андрей Свечников отличился в этой игре, написал сайт Sports24.

Хоккеист в составе победителей оформил хет-трик. Число заброшенных им в сезоне шайб увеличилось до 11. Речь идет о 14 матчах. Спортсмен оказался третьим в гонке снайперов НХЛ.

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Его опередили Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», забивший 15 шайб в 15 играх, а также Бо Хорват из команды «Ванкувер» (12 шайб в 13 играх).

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Ранее стало известно, что команда «Феникс» из Подмосковья заняла третье место на чемпионате России по следж-хоккею. Первый круг соревнований прошел в Ханты-Мансийске. «Феникс» провел там шесть матчей и заработал 31 очко.