Инсайдер рассказал «Чемпионату», что жена хавбека московского «Спартака» Виктора Мозеса воспротивилась его возвращению в Россию.

«Жена футболиста не хочет отпускать его обратно в Россию. Клуб и игрок остаются на связи. Решение о будущем полузащитника не принято», — поделился источник.

РИА ФАН напомнило, что нигерийский футболист перешел в «Спартак» из лондонского «Челси». За «красно-белых» полузащитник отыграл 33 матча. Он записал в свой актив три мяча и отметился пятью результативными передачами.