Суперкубок УЕФА оказался под угрозой отмены

Правительство Венгрии ввело ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса в стране. Именно поэтому матч в Будапеште может отмениться.

С 1 сентября из-за пандемии правительство Венгрии ограничит въезд в страну для иностранцев, у которых нет обоснованной на то причины. Исключения будут действовать для отдельных групп иностранцев. После возвращения на родину граждане Венгрии должны будут самоизолироваться на 14 дней или до тех пор, пока не предоставят два отрицательных теста на коронавирус.

В матче за Суперкубок УЕФА должны сыграть немецкая «Бавария» и испанская «Севилья», отметил сайт NEWS.ru. УЕФА планировал провести эту встречу с болельщиками.

Суперкубок УЕФА — ежегодный турнир из одного матча, в котором играют победители двух главных европейских турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы. Он проводится с 1972 года. В прошедшем сезоне Лигу чемпионов выиграла «Бавария», а Лигу Европы — «Севилья».

Действующий обладатель трофея — английский «Ливерпуль». В 2023 году Суперкубок УЕФА пройдет в Казани.