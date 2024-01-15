Спорт 15 января 2024, 06:28 Суперкубок Испании достался мадридскому «Реалу» ФК «Реал» обыграл «Барселону» и победил в Суперкубке Испании Unsplash

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На стадионе «Аль-Авваль Парк» в Саудовской Аравии завершился Суперкубок Испании. Главная награда турнира досталась мадридскому «Реалу», который обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Об этом сообщил «Чемпионат».

Финальный матч в Эр-Рияде прошел 14 января, его обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Счет открыли на седьмой минуте первого тайма, когда нападающий клуба «Реал» Винисиус Жуниор загнал мяч в ворота противника. Спустя три минуты он забил второй гол.

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски на 33-й минуте принес своей команде единственный гол, но еще через четыре минуты судья назначил пенальти, и Винисиус Жуниор снова забил гол. Нападающий «Реала» Родриго забил последний мяч на 64-й минуте игры.

«Барселона» прошла в финал Суперкубка Испании после победы над «Осасуной», «Реал» обыграл «Атлетико». На тот момент будущий победитель занимал первую строчку турнирной таблицы.