Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала Евро-2020

Сборные Англии и Италии выступят в финале чемпионата Европы по футболу. Суперкомпьютер сделал прогноз, согласно которому победят итальянцы. Данные опубликовали на сайте The Analyst.

Суперкомпьютер отдал победу на Евро-2020 сборной Италии. Он вычислил, что вероятность выигрыша итальянских спортсменов составляет 57,5%.

Команды Англии и Италии встретятся в финале чемпионата на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Многие называют сборную Англии фаворитом соревнований как раз из-за проведения игры в Лондоне. Спортсмены получат колоссальную поддержку болельщиков.

При этом профессор Карл Фристон предупредил, что победа англичан может привести к вспышке коронавируса. Он пояснил, что после матча жители пойдут праздновать в пабы и другие заведения. По словам профессора, в ближайшие недели после победы более миллиона человек могут заболеть.

Как заявил главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини, для победы над соперниками итальянцам понадобится оказать на них давление.