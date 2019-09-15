Суперкары разогнались до предела. В Подмосковье прошли гонки «Московская миля»

Второй этап гонок «Московская миля» прошел в эти выходные на аэродроме Быково. Владельцы самых быстрых автомобилей проверили возможности своей техники на специальной трассе. И максимальная скорость местами переваливала за 300 километров в час.

«У нас соревнования, гонка на 804 метра. Это международный и российский стандарт. Едут по два гонщика. Наша задача за два дня выявить самых быстрых и наградить их. Пока рекордсмен проехал со скоростью свыше 330 км/ч», — сказал главный организатор «Московской мили» Гурам Инцкирвели.

Источник фото: телеканал «360»

Дрэг-Рэйсинг — это соревнования на максимальную скорость. В заезде участвуют два гонщика. Они разгоняют свои суперкары на прямой дистанции длиной в полмили. Побеждает тот, кто первый пересекает финишную линию.

Источник фото: телеканал «360»

При этом в заездах участвуют автомобили, которые не считаются исключительно гоночными. Многих можно увидеть на дорогах общего пользования.

Источник фото: телеканал «360»

«Ни для кого не секрет, что владельцы быстрых авто нарушают в городе. Наша задача дать им возможность легально и безопасно для них и окружающих разгонять свой авто до максимальной скорости», — поделился Инцкирвели.

Источник фото: телеканал «360»

Гонки закончились, и одновременно с ними завершился сезон драг-рэйсинга в России. Тачки отправляются по гаражам — готовиться к следующим заездам. Новый соревновательный период начнется в следующем году.