Судью в матче «Спартак» — «Сочи» отстранили
Решения по Алексею Еськову, который отвечал за систему видеопомощи арбитрам VAR, пока еще нет. Алаев отметил, что назначение Казарцевым второго пенальти признали ошибочными.
По его словам, РФС готов «действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки». Однако он подчеркнул, что нельзя, чтобы арбитры постоянно жили под давлением.
9 августа прошла встреча «Спартак» — «Сочи». Матч завершился со счетом 2:2. Сочинцы дважды забили с пенальти. Однако ко второму штрафному удару возникли вопросы. Главный судья Казарцев назначил пенальти, не изучив эпизод по VAR, а ассистент системы Еськов не счел нужным приглашать Казарцева к пересмотру момента в штрафной «Спартака». 12 августа комиссия РФС приняла решение, что второй пенальти был судейской ошибкой.