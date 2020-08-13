Решения по Алексею Еськову, который отвечал за систему видеопомощи арбитрам VAR, пока еще нет. Алаев отметил, что назначение Казарцевым второго пенальти признали ошибочными.

По его словам, РФС готов «действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки». Однако он подчеркнул, что нельзя, чтобы арбитры постоянно жили под давлением.

9 августа прошла встреча «Спартак» — «Сочи». Матч завершился со счетом 2:2. Сочинцы дважды забили с пенальти. Однако ко второму штрафному удару возникли вопросы. Главный судья Казарцев назначил пенальти, не изучив эпизод по VAR, а ассистент системы Еськов не счел нужным приглашать Казарцева к пересмотру момента в штрафной «Спартака». 12 августа комиссия РФС приняла решение, что второй пенальти был судейской ошибкой.