Судью на мыло? Регбисты из Подмосковья обжалуют проигрыш в матче за бронзу

Подмосковные регбисты из Монина подали протест из-за судейства на матче за третье место в рамках чемпионата России. Команда «ВВА-Подмосковье» уступила московской «Славе» и впервые за 18 лет не попала на пьедестал.

Матч проходил 2 ноября. Во втором тайме команда из Подмосковья опережала своих соперников на три очка к тому моменту, когда прошли необходимые 40 минут. Однако игра не была остановлена даже на 47-й, когда мяч вышел в аут.

«Соответственно, команда Подмосковья должна была получить бронзовые медали и праздновать победу. Но почему-то судья решил, что игра должна быть продолжена. В итоге второй тайм продлился 52 минуты вместо 40, до того момента, пока вторая команда не получила преимущество — забила штрафной, сравняла счет, матч перешел в дополнительное время», — рассказали «360» в команде.

Интервью регбиста из России привело в восторг иностранцев. Видео Подробнее

На последних минутах второго тайма монинцы нарушили правила, после чего игра была продлена. Основное время встречи завершилось вничью — 24:24, в овертайме флай-хав «Славы» Герхард Нортье положил попытку и принес своей команде заветные очки. Итоговый счет — 24:31.

По мнению подмосковных регбистов, судья должен был остановить игру в нужное время. В команде отметили, что их протест направлен не на то, чтобы пересмотреть итоги матча и чемпионата, а на то, чтобы такие случаи на соревнованиях больше не повторялись.

Восемь сезонов подряд «ВВА-Подмосковье» занимала третье место в чемпионате. Последний раз, когда команда оставалась без медалей, был в 2001 году.