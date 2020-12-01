Судью избили во время футбольного матча в Узбекистане. Видео

Футбольный матч Про-лиги между командами из Ферганской области «Турон» и «Нефтчи» закончился массовыми беспорядками. Игроки и болельщики избили судью, потому что усомнились в его компетентности.

Речь идет о встрече в рамках 20-го тура Про-лиги, которая состоялась 1 декабря. «Нефтчи» на домашнем стадионе встретился с «Туроном» — команды боролись за выход в Суперлигу. Для победы хозяевам достаточно было сыграть матч вничью, потому что они лидировали в турнирной таблице. Однако встреча закончилась победой «Турона» — клуб выиграл со счетом 1:0 и попал в Суперлигу впервые в своей истории.

После завершения матча футболист проигравшей команды напал на судью. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, как спортсмен с разбега ударил его ногами в грудь. К игроку присоединились болельщики проигравшего клуба — они выбежали на поле, чтобы разобраться с «несправедливым» арбитром.

Пресс-секретарь Профессиональной футбольной лиги Шерзод Раджабов назвал случившееся «неприятным и печальным». Его слова процитировала «Газета.uz».

«Болельщики „Нефтчи“ после игры не смогли сдержать свои эмоции и выбежали на поле. Будет проведена проверка по факту оказания давления и применения силы в отношении официальных лиц. <…> Участники инцидента, кто бы это ни был, понесут наказание», — подчеркнул он.

В августе 2020 года на судью напал экс-игрок сборной России Роман Широков. RT отметил, что футболист ударил арбитра в лицо, когда тот показал ему красную карточку. Когда судья упал, спортсмен попытался добить его ногами.

Драки на футбольном поле происходили и между самими спортсменами. «Известия» напомнили, что летом этого года игроки футбольных клубов «Енисей» и «СКА-Хабаровск» подрались во время товарищеского матча.