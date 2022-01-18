Бывшая жена футболиста Мамаева: он передумал судиться из-за ребенка

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказала, что спортсмен забрал свой иск из суда по поводу ребенка. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

По данным ИА Nation News, она рассказала, что Мамаев хотел забрать ребенка и потребовать от нее алименты. Он уже подал в суд, но потом почему-то передумал.

«С одной стороны, слава богу. С другой стороны, странно, повторной возможности подать этот иск не будет», — считает Алана.

Также она прокомментировала подарок, который Мамаев сделал своей новой девушке: кольцо за 20 миллионов рублей. Женщина считает, что такой подарок не стоило показывать всем. Также она уточнила, что футболист платил алименты всего 30 тысяч их общему ребенку.

«Сколько он будет зарабатывать в „Химках“? Не знаю. Думаю, это не будут те зарплаты, что были раньше, он часто травмируется, в последнее время не играл», — заключила Мамаева.

Ранее Алана обвинила спортсмена в употреблении наркотиков. Она отреагировала на фотографию футболиста Павла Мамаева в инвалидном кресле. Девушка выразила мнение, что ее бывший супруг употребляет наркотики.