Спорт 31 декабря 2023, 08:09 Судьи отменили второй гол Овечкина в матче с «Нэшвилл Предаторс» РИА «Новости»

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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» проиграл команде «Нэшвилл Предаторс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Шайба российского нападающего Александра Овечкина не помогла «Вашингтону» одержать победу, а второй его гол судьи отменили. Встреча в Вашингтоне завершилась после серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей.

Шайба, забитая Овечкиным во втором периоде, стала 829-й в его карьере. Вторую шайбу он забил в конце третьего периода, однако после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот.

Реализовать буллиты в послематчевой серии Овечкину и центральному нападающему его команды Евгению Кузнецову уже не позволили. Победный бросок совершил нападающий «Предаторс» Густав Нюквист.

Первой звездой матча признали голкипера «Предаторз» Ярослава Аскарова. Он смог отразить 27 бросков из 29.

Безголевая серия Александра Овечкина продолжалась целых 14 матчей. Ему удалось прервать ее ночью 22 декабря. Тогда «Вашингтон» победил «Коламбус».