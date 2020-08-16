Квята оштрафовали на Гран-при Испании «Формулы-1». Судьи объяснились

«Стюарды изучили видео и данные телеметрии. Гонщик игнорировал синие флаги как минимум с шестого поворота до первого поворота следующего круга», — сказано в заявлении судей «Формулы-1».

Квята оштрафовали на пять секунд. В итоге он пришел к финишу 12-м. Победа в гонке досталась британцу на Mercedes Льюису Хэмилтону. Он опередил Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса.

После гонки российский спортсмен сообщил, что не удовлетворен гонкой, потому что она была «довольно разочаровывающей» и ему с командой «нужно изучить детали и попробовать понять почему, возможно, болид неоптимально расходовал резину».