Квята оштрафовали на Гран-при Испании «Формулы-1». Судьи объяснились
Российский пилот Даниил Квят не пропустил на круг одного из лидеров гонки Гран-при Испании «Формулы-1». Гонщик, представляющий AlphaTauri, игнорировал синие флаги, объяснили судьи, зафиксировавшие нарушение.
«Стюарды изучили видео и данные телеметрии. Гонщик игнорировал синие флаги как минимум с шестого поворота до первого поворота следующего круга», — сказано в заявлении судей «Формулы-1».
Квята оштрафовали на пять секунд. В итоге он пришел к финишу 12-м. Победа в гонке досталась британцу на Mercedes Льюису Хэмилтону. Он опередил Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса.
После гонки российский спортсмен сообщил, что не удовлетворен гонкой, потому что она была «довольно разочаровывающей» и ему с командой «нужно изучить детали и попробовать понять почему, возможно, болид неоптимально расходовал резину».