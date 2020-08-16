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    16 августа 2020, 22:15

    Квята оштрафовали на Гран-при Испании «Формулы-1». Судьи объяснились

    Наталья Жуковская

    Российский пилот Даниил Квят не пропустил на круг одного из лидеров гонки Гран-при Испании «Формулы-1». Гонщик, представляющий AlphaTauri, игнорировал синие флаги, объяснили судьи, зафиксировавшие нарушение.
    Квята оштрафовали на Гран-при Испании «Формулы-1». Судьи объяснились

    «Стюарды изучили видео и данные телеметрии. Гонщик игнорировал синие флаги как минимум с шестого поворота до первого поворота следующего круга», — сказано в заявлении судей «Формулы-1».

    Квята оштрафовали на пять секунд. В итоге он пришел к финишу 12-м. Победа в гонке досталась британцу на Mercedes Льюису Хэмилтону. Он опередил Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса.

    После гонки российский спортсмен сообщил, что не удовлетворен гонкой, потому что она была «довольно разочаровывающей» и ему с командой «нужно изучить детали и попробовать понять почему, возможно, болид неоптимально расходовал резину».

    Новости SMI.FM