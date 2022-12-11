Спорт 11 декабря 2022, 10:36 Судьи не определили победителя в титульном бое Анкалаева и Блаховича в UFC Титульный бой россиянина Анкалаева и поляка Блаховича на UFC 282 завершился вничью Unsplash

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Бой за чемпионский титул американского промоушена UFC в полутяжелом весе между российским бойцом Магомедом Анкалаевым и представителем Польши Яном Блаховичем завершился ничьей.

Поединок прошел на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе, продлившись все пять раундов. После удара гонга судьи огласили вердикт, что бой завершился вничью. Один из рефери отдал победу Анкалаеву, другой — Блаховичу, а третий заявил о равных силах соперников.

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Этот бой стал пятым в истории промоушена, который завершился ничьей.

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После оглашения результатов Блахович призвал руководство UFC отдать пояс россиянину, написал «Матч ТВ».

«Я считаю, что чемпионский пояс нужно отдать Магомеду», — сказал он.

Анкалаев также выразил недоумение по поводу вердикта, заявив, что одержал победу над своим оппонентом.

«Не знаю, что и сказать. Я победил, но пояс мне не дали, что происходит? Просто нет слов, я сделал все, чтобы добыть победу», — констатировал россиянин.

В профессиональной карьере 30-летний Анкалаев одержал 18 побед при одном поражении и одной ничьей. В послужном списке 39-летнего Блаховича 29 побед, также он потерпел девять поражений при одной ничьей.