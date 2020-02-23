Судейский скандал чуть не сорвал матч с участием звезд футбола в Москве

Российские футболисты вышли на поле против сборной мира, но игру пришлось прервать. Причиной остановки соревнования стал скандал с судейством на международном турнире «Кубок Легенд».

Команды встретились 23 февраля в Москве. Главный арбитр матча — Александра Пономарева. Она сначала удалила израильского спортсмена Йоси Бенаюна в овертайме, когда счет был 4:4. Затем из-за решения судьи с поля ушел норвежский футболист Йон-Арне Риисе. После второй красной карточки сборная мира устроила протест и покинула поле.

Эта ситуация вызвала бурую реакцию в соцсетях. Многие начали говорить о том, что Пономарева была не права в своем судействе.

Один из пользователей заявил, что российскую команду специально тянут к победе. Некоторые задались вопросом, нужна ли футболистам такая нечестная победа.

«Сегодня точно не лучший матч у Александры Пономаревой. Два судейских вывода, которые могут повлиять на ее работу в дальнейшем и собственно на „Кубок Легенд“», — отметил еще один пользователь.

В итоге капитаны сборных Дмитрий Аленичев и Яри Литманен в течение 10 минут разъясняли ситуацию, но футболисты все же вернулись и матч продолжился.