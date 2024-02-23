Важное 23 февраля 2024, 13:17 Суд отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства CAS отклонил апелляцию ОКР по решению о приостановке членства РИА «Новости»

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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. Об этом сообщили в пресс-службе CAS.

«Комиссия CAS, отвечающая за это дело, отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение», — указано в документе.

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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета не нарушил принципы законности и равенства, постановили в суде.

При этом арбитражное решение не будет немедленно опубликовано на сайте. Это объяснили тем, что информация, содержащаяся в нем, — конфиденциальна.

Осенью Международный олимпийский комитет отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Комитет России потребовал отменить решение, апелляцию зарегистрировали 6 ноября.