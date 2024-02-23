23 февраля 2024, 13:17
Суд отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства
CAS отклонил апелляцию ОКР по решению о приостановке членства
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. Об этом сообщили в пресс-службе CAS.
«Комиссия CAS, отвечающая за это дело, отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение», — указано в документе.
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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета не нарушил принципы законности и равенства, постановили в суде.
При этом арбитражное решение не будет немедленно опубликовано на сайте. Это объяснили тем, что информация, содержащаяся в нем, — конфиденциальна.
Осенью Международный олимпийский комитет отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Комитет России потребовал отменить решение, апелляцию зарегистрировали 6 ноября.
Россия
Международный олимпийский комитет
Спортивный арбитражный суд
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