Суарес порекомендовал Месси не уходить из «Барсы»

Бомбардир мадридского «Атлетико» Луис Суарес признался, что был бы счастлив, если бы нападающий «Барселоны» Лионель Месси остался в стане «сине-гранатовых». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что соглашение аргентинского футболиста с «Барсой» истекает уже этим летом. Руководство каталонского клуба пока не предложило Месси нового контракта. Ожидается, что стороны обсудят продление договора в июле.

«Как его друг и футбольный болельщик, я был бы счастлив, был бы в восторге, если бы он остался. <...> Он еще ничего не говорил мне. Мы должны были поужинать на днях», — поделился Суарес.