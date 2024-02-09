Спорт 09 февраля 2024, 18:32 Ступак заявила, что отсутствие международных турниров не повлияло на ее мотивацию Лыжница Ступак: отсутствие международных турниров не повлияло на мотивацию РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак сообщила в интервью РИА «Новости», что у нее все в порядке с мотивацией. Отсутствие международных соревнований на нее не повлияло.

«Результат такой, какой есть. Все командные гонки планирую бежать. Настроение хорошее, мотивация — нормально, пойдет», — рассказала она о Спартакиаде.

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Спортсменка добавила, что мало тренировалась — всего три недели, — и призналась: времени не хватило из-за болезней.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что у олимпийской чемпионки Юлии Ступак «небольшие проблемы с головой». Спортсменка не сумела пройти стадию полуфинала в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени, писал Sportbox.ru. Вяльбе отметила, что если Ступак не видит других целей в спорте, ей «надо завязать».

Пропустив этап Кубка России в Казани из-за болезни, Юлия Ступак признавалась, что старается не расстраиваться, мыслить только позитивно.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Ступак получила золотую медаль, преодолев дистанцию вместе с другими российскими лыжницами за 53 минуты 41 секунду.