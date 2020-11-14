Стролл завоевал дебютный поул на «Формуле 1»

Стролл одержал победу в квалификации со временем 1 минута 47,765 секунды. На втором месте оказался голландец Макс Ферстаппен — +0,290 секунды. Тройку лидеров замкнул мексиканец Серхио Перес — +1,556.

Квалификация прерывалась из-за дождя и вылета пилота Ромена Грожана.

По данным НСН, ранее российский пилот «Формулы 1» Даниил Квят занял четвертое место на Гран-при Эмилии-Романьи. Известно, что до этого у него не получалось завоевать строчку выше седьмой. В общем зачете спортсмен находится на 13-м месте.

Также стало известно, что в «Формуле 1» зафиксировано восемь случаев коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте Международной автомобильной федерации, сообщила «Газета.Ru». здоровье участников проверяли с 6 по 12 сентября. За это время было сделано 2543 теста на коронавирус.