Строительство лыжной базы стартовало в Шурышкарском районе ЯНАО

Модульную лыжную базу начали строить в Овгорте ЯНАО. На данный момент уже построили поле для монтажа здания. Кроме того, лыжную базу построят и в Горках. Об этом сообщил «Север-Пресс».

В места проительства уже доставили стройматериалы. Глава Шурышкарского района Олег Попов рассказал, что проекты начали реализовывать при поддержке губернатора региона Дмитрия Артюхова.

«Копилка побед нашего района полна победами лыжников. Отличные новости пришли с окружного чемпионата по спортивному туризму. Наша сборная, куда вошли овгортские и восяховские ребята, стала победителем в общем зачете», — объяснил необходимость строительства базы Олег Попов.