Стрепетов поддержал подход Хачатурянца к развитию футбола в России

Новый президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, что в ближайшее время планирует провести ряд реформ в отношении российской сборной. Его подход поддержал бывший игрок и тренер «Зенита», мастер спорта, заслуженный работник физической культуры России Алексей Стрепетов. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Мне нравится такой подход нового президента РПЛ. В нашем футболе любят делать планы на длительные периоды — на пять лет, на 10 лет, до 2030 года, а потом их забывать. Сейчас нам обещают, что программа развития будет готова уже через три месяца, и это хорошо», — отметил спортсмен.

По словам эксперта, Хачатурянц уже успел зарекомендовать себя как хороший руководитель. Несмотря на это, за время своей карьеры он успел принять слишком много жестких решений. Специалист подчеркнул, что новому президенту стоит разнообразить команду менеджеров на руководящих постах футбольными профессионалами.