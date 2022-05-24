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    24 мая 2022, 12:32

    Сторожук станет наставником «Краснодара» на постоянной основе

    Артур Блянихов

    «Краснодар» обнародовал перечень тренеров, которые в следующем сезоне будут руководить клубом. Об этом сообщила «Газета.ru».

    РИА ФАН написало, что Александр Сторожук, исполнявший обязанности главного тренера, станет наставником команды на постоянной основе. Вместе с ним будут работать Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, тренер по технике Антон Поправкин и Антон Антонов, отвечающий за физподготовку.

    Уточняется, что под руководством Сторожука «Краснодар» поднялся с пятого на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, одержав шесть побед в 11 играх.