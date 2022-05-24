Сторожук станет наставником «Краснодара» на постоянной основе

«Краснодар» обнародовал перечень тренеров, которые в следующем сезоне будут руководить клубом. Об этом сообщила «Газета.ru».

РИА ФАН написало, что Александр Сторожук, исполнявший обязанности главного тренера, станет наставником команды на постоянной основе. Вместе с ним будут работать Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, тренер по технике Антон Поправкин и Антон Антонов, отвечающий за физподготовку.

Уточняется, что под руководством Сторожука «Краснодар» поднялся с пятого на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, одержав шесть побед в 11 играх.