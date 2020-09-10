Столичный «Спартак» предложил контракт полузащитнику Кузяеву

Уточняется, что 27-летнему хавбеку готовы платить примерно 2,5 миллиона евро в год. Сотрудники клуба и сам игрок еще не комментировали эти новости. Помимо прочего, футболист интересует представителей московского «Локомотива», информирует «Петербургский дневник».

До этого Кузяев играл за «Зенит». Контракт с клубом Санкт-Петербурга завершился летом нынешнего года. Стороны пока не договорились о новом соглашении. По информации СМИ, спортсмен планирует отъезд в один из европейских чемпионатов.