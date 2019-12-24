    24 декабря 2019, 20:21

    Столичные «армейцы» заинтересовались Федором Кудряшовым

    Александр Кушак

    Московский ЦСКА проявляет интерес к защитнику Федору Кудряшову. Об этом сообщило РИА ФАН, со ссылкой на источник.

    Столичный клуб рассматривает возможность заключения краткосрочного контракта с возможностью продления. При этом у 32-летнего защитника есть предложения и от зарубежных клубов.

    Последней командой Кудряшова был клуб «Сочи», куда он перешел на правах свободного агента из «Башакшехира». В текущем сезоне игрок провел 16 матчей чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом. Сочинцы и Кудряшов разорвали контракт по соглашению сторон.