27 мая 2023, 18:32
Столичное «Динамо» задумалось о контракте с олимпийским чемпионом по хоккею Гусевым
Директор ХК «Динамо»: клуб ведет переговоры с Никитой Гусевым
Состав хоккейного клуба «Динамо» в межсезонье пополнят два или три хоккеиста. Переговоры с ними уже ведут, рассказал РИА «Новости» спортивный директор команды Алексей Сопин.
«Мы общаемся с Никитой Гусевым и его агентами. Конкретики пока нет, но все проходит в рабочем, плановом режиме. Определенные точки соприкосновения у нас есть», — отметил он.
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Гусев провел сезон-2022/23 Континентальной хоккейной лиги в СКА, после чего расторг контракт с петербургским клубом. Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.
«„Динамо“ не закончило работу на трансферном рынке и планирует обменять двух-трех игроков для усиления отдельных позиций», — уточнил спортивный директор «бело-голубых».
По итогам сезона-2022/2023 ХК «Динамо» занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах уступил нижегородскому «Торпедо».
Ранее хоккейная школа олимпийского резерва в Подмосковье отметила закрытие сезона.
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