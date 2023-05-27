Спорт 27 мая 2023, 18:32 Столичное «Динамо» задумалось о контракте с олимпийским чемпионом по хоккею Гусевым Директор ХК «Динамо»: клуб ведет переговоры с Никитой Гусевым Фото ХК СКА / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Состав хоккейного клуба «Динамо» в межсезонье пополнят два или три хоккеиста. Переговоры с ними уже ведут, рассказал РИА «Новости» спортивный директор команды Алексей Сопин.

«Мы общаемся с Никитой Гусевым и его агентами. Конкретики пока нет, но все проходит в рабочем, плановом режиме. Определенные точки соприкосновения у нас есть», — отметил он.

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Гусев провел сезон-2022/23 Континентальной хоккейной лиги в СКА, после чего расторг контракт с петербургским клубом. Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.

«„Динамо“ не закончило работу на трансферном рынке и планирует обменять двух-трех игроков для усиления отдельных позиций», — уточнил спортивный директор «бело-голубых».

По итогам сезона-2022/2023 ХК «Динамо» занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах уступил нижегородскому «Торпедо».

Ранее хоккейная школа олимпийского резерва в Подмосковье отметила закрытие сезона.