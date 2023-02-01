Спорт 01 февраля 2023, 18:59 «Сток Сити» арендовал защитника Туанзебе

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Игрок «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе перешел в «Сток Сити» на правах аренды. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Арендное соглашение между командой и футболистом рассчитано до конца сезона-2022/23. Туанзебе отыграл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей. Ему не удалось отметиться результативными действиями. Ранее в стан «красных дьяволов» перешел хавбек мюнхенской «Баварии» и австрийской сборной Марсель Забитцер.