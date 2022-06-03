Стояновский и Лешуков выиграли первый матч чемпионата России по пляжному волейболу

Первый матч чемпионата России по пляжному волейболу, который проходит в Магнитогорске, завершился победой Олега Стояновского и Ильи Лешукова. Об этом написало издание «Вечерний Магнитогорск».

Им удалось обыграть Максима Бахтина и Павла Арзамасцева со счетом 2:0 (21:7, 21:3). Игра продолжалась около 20 минут, сообщило ИА Nation News.

Торжественная церемония открытия турнира в Магнитогорске пройдет в пятницу, 3 июня, в парке отдыха «Лукоморье». За медали чемпионата поборются 16 мужских команд.