Стоимость нападающего «Фиорентины» Кокорина на трансферном рынке упала

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин стал стоить дешевле на трансферном рынке. Теперь клубы готовы предложить за игрока 900 тысяч евро. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал Transfermarkt.

Летом 2020 года, когда спортсмен переходил в «Спартак», за трансфер игрока необходимо было отдать шесть миллионов евро. Когда же он переходил в «Фиорентину», его стоимость составляла 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Серии А спортсмен смог проявить себя в пяти матчах. В последний раз он выходил на поле в начале января.