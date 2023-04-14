Спорт 14 апреля 2023, 16:18 Стоимость бразильского игрока «Зенита» Ренана резко выросла Стоимость бразильского игрока «Зенита» Ренана увеличилась на 5 миллионов евро

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Футболист петербургского «Зенита» и молодежной сборной Бразилии Ренан установил рекорд по подорожанию среди всех спортсменов РПЛ. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на данные портала Transfermarkt.

Цена на спортсмена возросла сразу на пять миллионов евро. Второе место в этом рейтинге занял полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. Его стоимость в момент увеличилась на 3,5 миллиона евро. Бронзу взял атакующий игрок «Зенита» Малком, который подорожал на три миллиона евро.