Стоимость билетов на бой Емельяненко и Исмаилова увеличилась в два раза из-за коронавируса
Цены на билеты на бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым 3 апреля выросли в два раза. Причиной стало сокращение зрительских мест из-за коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.
По данным сайта «Русская планета», мэр Москвы Сергей Собянин запретил мероприятия, численность которых более пяти тысяч человек. Из-за этого пришлось уменьшить количество мест на турнире смешанных единоборств.
Цены на билеты после этого выросли в два раза.