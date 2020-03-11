Стоимость билетов на бой Емельяненко и Исмаилова увеличилась в два раза из-за коронавируса

По данным сайта «Русская планета», мэр Москвы Сергей Собянин запретил мероприятия, численность которых более пяти тысяч человек. Из-за этого пришлось уменьшить количество мест на турнире смешанных единоборств.

Цены на билеты после этого выросли в два раза.